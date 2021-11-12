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12.11.2021 14:36
Рубрика: Общество

Пролетевший над Петербургом болид сгорел в атмосфере

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Болид, пролетевший над Северной столицей, не представлял опасности для людей. Он просто сгорел в атмосфере, сообщил ТАСС старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Фото: Виктор Котляров
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Ученый предположил, что это был небольшой метеорит размером в несколько метров. Если бы он был крупным, то его падение повлекло бы взрыв и ударную волну с соответствующими громкими звуками, как произошло в 2013 году в Челябинске. Но наблюдавшие это явление в Петербурге никаких звуков не слышали - они только видели светящийся шар.

По словам Николая Железнова, ежегодно на землю выпадает десятки тысяч тонн метеоритного вещества в виде метеоров, болидов. Так было всегда, и это не считается редким явлением. Просто сегодня у многих есть телефоны и видеорегистраторы, люди фиксируют "неопознанные объекты" и выкладывают их в соцсети.

Болидами называют яркие метеоры массой от ста граммов до нескольких десятков тонн. Зачастую они оставляют след, подобный хвосту кометы, из пыли и ионизованных газов. "Болид" переводится с греческого как "метательное копье".

Полет светящегося объекта накануне вечером наблюдали жители Петербурга, Ленинградской области, Карелии и других регионов Северо-Запада. Объект попал на видео, сделанное с самой высокой точки Северной столицы - башни Лахта-центра.

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