Пролетевший над Петербургом объект запечатлели с самого высокого здания

Светящийся шар, пролетевший по вечернему небу над Петербургом, попал на видеозапись, сделанную с самого высокого здания города - Лахта-центра.

Как сообщается в его аккаунте "ВКонтакте", в здании постоянно ведется видеосъемка с высокой точки.

На записи четко видно, как с неба к земле летит яркий шарообразный объект, который по мере движения вспыхивает все ярче. Сотрудники центра направят это видео экспертам.

Ранее жители Петербурга, Ленинградской области и Карелии опубликовали на своих страницах в соцсетях многочисленные видео с падением неопознанного объекта, записанным на регистраторы автомобилей. Специалисты предположили, что это мог быть метеор.