Ученый: Остатки пролетевшего над Карелией болида сгорели в атмосфере

Карельские астрономы считают, что необычное небесное явление, которое наблюдали жители некоторых регионов Северо-Запада, в том числе и Карелии, было умеренно ярким болидом. Оно напоминало вспышку молнии.

Напомним, в четверг около половины шестого вечера жители увидели необычную яркую вспышку в небе. По сообщению любителей астрономии, болид (метеор) зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда он вторгся в атмосферу Земли. Длительность полета составила четыре секунды.

Как прокомментировал "РГ" астроном, кандидат наук, преподаватель Петрозаводского государственного университета Артем Новичонок, который и сам видел вспышку в небе, она стала результатом входа в атмосферу Земли небольшого небесного тела, вероятно, килограммового масштаба.

- Множество подобных тел входят в атмосферу Земли ежедневно, так что для нашей планеты событие в общем-то рядовое. Но для простого наблюдателя оно более уникально, потому что далеко не каждому, в том числе и любителю астрономии посчастливилось когда-то увидеть яркий болид, - сказал Артем Новичонок.

Он добавил, что, вероятно, эпицентр был на 50-100 километров севернее Петрозаводска, а до Земли, скорее всего, ничего не долетело (не тот масштаб события). Поскольку есть множество доступных видеозаписей из разных точек, астрономы определят более точные параметры вошедшего в атмосферу Земли тела: скорость, высоту сгорания, примерную массу.