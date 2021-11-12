Ученый: Остатки пролетевшего над Карелией болида сгорели в атмосфере

Новости

Москвич шантажировал знакомую интимным видео 14:07
Депутат предложил вывести накопительные пенсии из системы обязательного страхования 14:06
Российские ВДВ десантируются в Гродненской области Беларуси 14:04
Захарова: Норвегия ведет скрытую милитаризацию Шпицбергена 14:00
Красный Крест отправляет помощь на белорусско-польскую границу 13:47
Песков оценил идею QR-кодов для людей с антителами 13:39
Умер сатирик Виктор Коклюшкин 13:33
Россельхознадзор запретил поставки яиц и цыплят из Германии 13:21
В Совфеде предложили учредить Международный лесной форум 13:15
В московском метро появилась лаунж-зона 13:14
Песков не подтвердил планы платного лечения непривитых от коронавируса 13:13
РКН сообщил о росте числа заблокированных сайтов с COVID-сертификатами 13:10
Какие права имеет покупатель во время распродаж 13:10
Мишустин: Москва может претендовать на проведение выставки "Экспо-2030" 13:08
ФСИН требует заменить условные исправительные работы Соболь реальными 13:05
Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса 13:03
В Чувашии внедрят QR-коды для переболевших COVID-19 13:00
Свердловский оперштаб рассмотрит возможность продажи алкоголя по QR-коду 12:45
Бывший совладелец подмосковного аэродрома арестован за дачу взятки 12:44
Часть МКАД перекрыли из-за пожара 12:39
Мишустин: Климатическая повестка не должна быть рычагом политического давления 12:35
Москвичей предупредили о ледяном дожде и 9-балльных пробках 12:09
Яндекс адаптировал такси для незрячих пользователей 12:00
В одном из домов в центре Москвы поймали ужа 11:53
В Беларуси "Спутник V" поступит в гражданский оборот к июню 2022 года 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
12.11.2021 13:27
Рубрика: Общество

Ученый: Остатки пролетевшего над Карелией болида сгорели в атмосфере

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Карельские астрономы считают, что необычное небесное явление, которое наблюдали жители некоторых регионов Северо-Запада, в том числе и Карелии, было умеренно ярким болидом. Оно напоминало вспышку молнии.

Фото: Лахта Центр / vkontakte
Пролетевший над Петербургом объект запечатлели с самого высокого здания

Напомним, в четверг около половины шестого вечера жители увидели необычную яркую вспышку в небе. По сообщению любителей астрономии, болид (метеор) зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда он вторгся в атмосферу Земли. Длительность полета составила четыре секунды.

Как прокомментировал "РГ" астроном, кандидат наук, преподаватель Петрозаводского государственного университета Артем Новичонок, который и сам видел вспышку в небе, она стала результатом входа в атмосферу Земли небольшого небесного тела, вероятно, килограммового масштаба.

- Множество подобных тел входят в атмосферу Земли ежедневно, так что для нашей планеты событие в общем-то рядовое. Но для простого наблюдателя оно более уникально, потому что далеко не каждому, в том числе и любителю астрономии посчастливилось когда-то увидеть яркий болид, - сказал Артем Новичонок.

Он добавил, что, вероятно, эпицентр был на 50-100 километров севернее Петрозаводска, а до Земли, скорее всего, ничего не долетело (не тот масштаб события). Поскольку есть множество доступных видеозаписей из разных точек, астрономы определят более точные параметры вошедшего в атмосферу Земли тела: скорость, высоту сгорания, примерную массу.

В регионах Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

Главное сегодня

Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса
СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
СМИ: В Сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать