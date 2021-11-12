В Петербурге блогер Юрий Хованский пройдет психиатрическую экспертизу

В Петербурге следствие назначило психиатрическую экспертизу обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Как сообщил РИА Новости его адвокат Александр Передрук, это стандартная практика. Экспертиза должна определить вменяемость обвиняемого.

По версии следствия, блогер Юрий Хованский оправдал терроризм при исполнении песни, в которой упоминался теракт 2002 года в театральном центре на Дубровке в Москве.

Хованский находится в следственном изоляторе. 3 ноября Куйбышевский районный суд Петербурга по ходатайству следствия продлил ему срок содержания под стражей на два месяца - до 8 января 2022 года.