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12.11.2021 16:58
Рубрика: Происшествия

В Петербурге блогер Юрий Хованский пройдет психиатрическую экспертизу

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Петербурге следствие назначило психиатрическую экспертизу обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

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Как сообщил РИА Новости его адвокат Александр Передрук, это стандартная практика. Экспертиза должна определить вменяемость обвиняемого.

По версии следствия, блогер Юрий Хованский оправдал терроризм при исполнении песни, в которой упоминался теракт 2002 года в театральном центре на Дубровке в Москве.

Хованский находится в следственном изоляторе. 3 ноября Куйбышевский районный суд Петербурга по ходатайству следствия продлил ему срок содержания под стражей на два месяца - до 8 января 2022 года.

В регионах Происшествия Терроризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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