В Петербурге откроется конкурс оперных певцов памяти Ирины Богачевой

В городе на Неве пройдет X международный конкурс оперных певцов "Санкт-Петербург". Он будет посвящен памяти народной артистки СССР Ирины Богачевой, ставшей инициатором этого музыкального состязания.

Открытие конкурса состоится 25 ноября в зале "Ротонда" Мариинского дворца, сообщили в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. На сцену выйдут лауреаты прошлых конкурсов, а также члены жюри предстоящего - Сергей Лейферкус, Владимир Ванеев, Теймураз Гугушвили, Олеся Петрова и Борис Пинхасович. Начало концерта в 19.00.

В конкурсе примут участие студенты и выпускники музыкальных вузов в возрасте от 18 до 35 лет. Он будет состоять из трех туров. Первый пройдет с 26 по 28 ноября в залах консерватории. Местом проведения второго и третьего туров станет Академическая капелла Санкт-Петербурга - конкурсные выступления состоятся 29 и 30 ноября, а также 2 декабря.

Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей пройдут 3 декабря в Президентской библиотеке. На сцену выйдут не только лауреаты конкурса, но и специально отобранные артисты - начало в 14.00.

Организаторы отмечают, что международный конкурс "Санкт-Петербург" дает молодым вокалистам возможность устроиться во всемирно известные оперные театры. Их представители - от менеджеров до директоров - вошли в музыкальную коллегию, которая проведет прослушивания участников конкурса.

Конкурсантов, вышедших в третий тур, ждут специальные премии - например, за лучшее исполнение произведений петербургских композиторов, на стихи Александра Пушкина и другие.

Конкурс проводят Министерство культуры России, Фонд президентских грантов, консерватория имени Римского-Корсакова, благотворительный фонд Ирины Богачевой "Арт-Петербург" и городской комитет по культуре.

Выдающаяся оперная певица Ирина Богачева обладала одним из лучших меццо-сопрано, она исполнила почти 30 партий в классических и современных постановках Мариинского театра, много гастролировала, получала первые премии на международных конкурсах. Кроме того, она была прекрасным педагогом - заведовала кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории. Ирина Богачева также возглавляла совет по вокальному искусству при Минкультуры России.