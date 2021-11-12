На Кубани все антиковидные ограничения продлили до 21 ноября

Так, по-прежнему на всей территории региона посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода из "Личного кабинета" портала "Госуслуги" о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

На курортах федерального и краевого значения посещение торгово-развлекательных центров и комплексов, многофункциональных ТРК и ТРЦ совершеннолетними также допускается только при наличии справки, QR-кода, или справки о медицинском отводе от вакцинации.

Напомним, к перечню таких мест относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района (Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси).

Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Также приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. Исключения могут быть сделаны только для мероприятий, согласованных с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями, а также только для проведения профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта. При этом они должны проходить без участия зрителей.

Напомним, накануне главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина своим постановлением "О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемиологическим показаниям" обязала вакцинироваться жителей от 60 лет и старше.

В соответствии с постановлением, обязательной вакцинации подлежат жители в возрасте 60 лет и старше; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; люди, проживающие в организациях социального обслуживания; люди с хроническими заболеваниями (в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением). Исключения составляют граждане с медицинскими противопоказаниями от прививки против коронавируса.

При этом подчеркивается, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели в соответствии с новыми изменениями должны организовать получение первого компонента вакцины не менее 80 процентов сотрудников до 13 декабря 2021 года, второго - до 13 января 2022 года.

По информации властей региона, на Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 350 человек. Среди зараженных 235 женщин и 115 мужчин (в том числе 61 ребенок). Возраст пациентов - от трех месяцев до 89 лет.