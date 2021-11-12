Пожилых жителей Кубани будут персонально приглашать на вакцинацию

Около половины жителей Краснодарского края старше 60 лет еще не привились от COVID-19, хотя с 11 ноября в регионе для этой категории населения действует обязательная вакцинация. Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, чтобы ускорить процесс к каждому пожилому жителю будут обращаться персонально.

- Когда власть не в общем рассказывает с экранов телевизоров о необходимости вакцинации, а проявляет личное внимание к конкретному человеку и приглашает в пункт вакцинации, человек осознает всю важность процесса. Поэтому необходимо доставлять персональные приглашения на вакцинацию, - отметил на заседании краевого оперштаба первый вице-губернатор Игорь Галась.

Он предложил разработать алгоритм для приглашения пожилых людей в пункты вакцинации, а также задействовать для этого волонтеров. Тем временем, по данным минтурда Краснодарского края, такая работа уже проводится с людьми старше 60 лет, находящимися на соцообслуживании.

Персонифицированные уведомления собираются подготовить в ближайшие дни.

Ранее "РГ" сообщала, для кого кроме граждан старше 60 лет в Краснодарском крае действует обязательная вакцинация.