Часть тюменцев освободили от вакцинации

На сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области опубликовали постановление, по которому некоторых жителей региона освободят от обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Речь, конечно, идет не обо всех, а только о тех, кто переболел COVID-19 в последние шесть месяцев и имеет официальное медицинское подтверждение. В таком случае это должно быть указано и на сертификате с портала Госуслуг.

Обязательную вакцинацию, в том числе одним компонентом, на юге Западной Сибири ввели 18 октября. Правило (первая прививка до 12 ноября, а вторая до 3 декабря) распространялось на разные категории граждан и практически на все сферы деятельности. Не ставить прививку по первому постановлению, подписанному главный государственным санитарным врачом регионального Роспотребнадзора Галиной Шарухо, могли лишь взрослые старше 18 лет с медотводом, причем их должны были переводить на дистанционный режим работы.