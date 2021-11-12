Челябинским учреждениями пригрозили штрафами за непривитых сотрудников

В Челябинской области Роспотребнадзор приступил к проверке выполнения постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников учреждений, работа которых связана с массовым пребыванием людей. Первым компонентов вакцины в коллективах "группы риска" должны были привиться в срок до 11 ноября.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева, при выявлении в таких организациях невакцинированных сотрудников, их работодатели могут быть привлечены к административной ответственности. Единственным исключением станут официальные медотводы.

По статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ) на должностных лиц и ИП могут быть наложены штрафы в размере от 50 до 150 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре отметили, что отстранять от работы непривитых сотрудников они не собираются - это вопрос трудовых отношений. Однако за выполнение требований безопасности в коллективах несут ответственность их руководители.

Как уже сообщала "РГ", обязательная вакцинация от COVID-19 в регионе введена для сотрудников образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и спорта, кредитных организаций, сферы услуг, транспорта, ЖКХ, соцзащиты и МФЦ, а также муниципальных и государственных служащих.