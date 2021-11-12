РКН сообщил о росте числа заблокированных сайтов с COVID-сертификатами

С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4668 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды, сообщили "РГ" в Роскомнадзоре.

В ноябре Роскомнадзор зафиксировал существенный рост числа таких ресурсов по сравнению с предыдущими месяцами. Так в сентябре и октябре число заблокированных ресурсов не превышало 660, в то время как за 12 дней ноября было заблокировано или удалено 738 сайтов.

До этого момента рекордными считались июль - 1353 и август - 1148 ресурсов.

В пятницу "Коммерсант" сообщил о том, что на теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержится персональная информация более 500 тыс. человек, пока только из Московского региона.

Напомним, уголовная ответственность предусмотрена и для граждан, которые покупают и используют такие сертификаты, и для тех, кто создает их и незаконно распространяет. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы (ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

Кроме того, с 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.