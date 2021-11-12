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12.11.2021 09:11
Рубрика: Экономика

Самолет МС с двигателями ПД-14 впервые покажут иностранцам в полете

Текст: Алексей Рыбин

Самолет МС с новыми двигателями ПД-14 впервые покажут иностранцам на авиавыставке в Дубае. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

Фото: Константин Завражин
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По его словам, МС-21 - это одна из тех машин, за которыми будущее авиации.

"У него много преимуществ: широкий просторный салон, современные двигатели, крыло из композитов, бортовые системы последнего поколения. Таким набором могут похвастаться только лучшие самолеты мира. Лайнер комфортный и экономичный - это главные качества машины", - пояснил Чемезов.

Для самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, зарубежный визит в Дубай станет первым. "Хотим показать лайнер в деле, поэтому он будет участвовать в летной программе", - заявил глава Ростеха.

Предполагается, что лайнер МС-21 начнет регулярные рейсы уже в 2022 году.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Госкорпорации Ростех

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