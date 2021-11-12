Шойгу и Лавров обсудят в Париже проблемы безопасности

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Париж на пленарное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Он пройдет в формате "2+2" с участием глав военных и внешнеполитических ведомств двух стран.

Известно, что основными темами предстоящих переговоров станут проблемы международной и региональной безопасности и недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.

В Минобороны РФ отметили, что Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудят с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министром Европы и иностранных дел республики Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе. Особое внимание они уделят отношениям Россия - ЕС и Россия - НАТО.

Кроме того, министры планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, среди которых Украина, Афганистан, Иран и Ливия. Планируется также обсудить ближневосточное урегулирование, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.

Напомним, что российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности учрежден в 2002 году по решению президентов двух стран. Формат Совета предполагает обязательное участие в заседаниях министров иностранных дел и обороны России и Франции.

Форум проводится ежегодно, по очереди в Париже и в Москве. Последняя такая встреча состоялась 9 сентября 2019 в столице России - там прошло двенадцатое заседание Совета. В прошлом году из-за пандемии коронавируса переговоры в очном формате не проводились.