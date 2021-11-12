Шойгу: Военно-политическая ситуация в Европе деградирует

После заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое прошло в пятницу в Париже в формате "2+2", то есть с участием глав МИД и военных ведомств двух стран, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вкратце рассказал, какие проблемы поднимались в ходе этого разговора и какие заявления там сделал Сергей Шойгу.

По словам Фомина, на заседании обсуждался широкий спектр вопросов стратегической стабильности и безопасности в Европе.

"Министр обороны РФ отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе", - перечислил замглавы Минобороны РФ.