Спрос на аренду офисов вырос более чем в два раза

Ограничения, вводимые регионами из-за коронавируса, уже не так негативно влияют на офисную недвижимость, как весной 2020 года, отмечают эксперты. Вместе с тем инвесторы относятся к вложениям в офисы достаточно осторожно.

За полтора года бизнес адаптировался, и большинство компаний уже разработали свои стратегии относительно офисов, говорит руководитель отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев. Так, в Москве объем сделок аренды и купли-продажи на офисном рынке за третий квартал нынешнего года вырос в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. В целом за январь-сентябрь 2021 года показатель достиг 996 тысяч кв. м, это максимальное значение с 2013 года. Несмотря на подъем заболеваемости, по итогам года объем спроса достигнет отметки в 1,2-1,3 млн кв. м, считает Фадеев.

На фоне роста спроса объем свободных площадей уменьшается, с конца 2020 года показатель сократился с 10,4% до 8,4%, говорит старший директор отдела офисной недвижимости CBRE Елена Денисова. В сегменте класса А доля вакансии снизилась c 10,9% до 9,5%, в сегменте класса В еще заметнее - с 10,1% до 7,9%.

Рекордным за последние восемь лет (с 2014 года) стал и объем нового предложения - 498 тысяч кв. м, сообщает JLL. До конца года планируется ввод еще 144 тысяч кв. м офисных площадей. Многие новые объекты либо строятся для конкретных компаний, либо площади контрактуются уже на этапе строительства, отмечает Денисова.

Сопоставимый объем ввода ожидается и в 2022 году - около 640-650 тысяч кв. м., рассказывает Фадеев. В 2022-2024 годах объем сделок с офисной недвижимостью в Москве может достигать 2 млн кв. м, считает Денисова.

Несмотря на положительную динамику ключевых показателей офисного рынка Москвы объем будущего спекулятивного строительства не увеличивается, отмечает Денисова. Это связано с дефицитом площадок в востребованных локациях, ростом стоимости строительства и общей нестабильности в условиях продолжающейся пандемии.

Рост спроса на фоне сокращения вакансии стимулирует владельцев к повышению ставки аренды, сообщает CBRE. В третьем квартале запрашиваемые ставки в сегментах А и В выросли на 7% и 8% соответственно относительно второго квартала. Средневзвешенная ставка на площади класса А составила 25 200 рублей за кв.м в год, класса В - 17 500 рублей за кв.м.

В Санкт-Петербурге ситуация с офисами тоже позитивная: спрос на аренду сейчас выше, чем в допандемийном 2019-м году, говорит Фадеев - на 38%. Во-первых, реализуется отложенный спрос (в 2020 году большинство компаний заняли выжидательную позицию по поиску нового офиса). Во-вторых, меняется отношение к офисному пространству, отмечает Фадеев: офис становится конкурентным преимуществом в борьбе за кадры, особенно в IT-сфере. В 2022 году девелоперы планируют ввести в Санкт-Петербурге около 300 тысяч кв.м офисов, это рекорд за последние десять лет.

Около 3 млн сотрудников в стране сейчас продолжают работать удаленно. В период ограничительных мер 2020 года таких было около 5-6 млн, отмечают в "Циан". К концу октября среди крупнейших городов России спрос на офисные помещения был стабильно выше докризисного и выше, чем год назад, в Новосибирске, Самаре, Омске и Ростове-на-Дону (анализировалось количество просмотров объявлений о сдаче недвижимости в аренду). В Новосибирске, в частности, интерес к офисам выше, чем до начала пандемии, на 53%. Самая непростая ситуация - в Перми и Челябинске, где потенциальный спрос ниже допандемийного на 33% и 55% соответственно.