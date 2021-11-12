Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса

Специалисты 27-го Научного центра Минобороны РФ создали биологически-активную добавку (БАД), показавшую эффективность против коронавируса. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью газете "Красная Звезда".

Военными учеными были разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракты аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, повышающих противовирусную защиту организма. После оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов было получено свидетельство о государственной регистрации, отметил Кириллов.

По его словам, эксперименты показали, что уже на второй день использования препарата количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой день - в 16 раз. "Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - пояснил начальник войск РХБЗ. Он добавил, что сейчас также разрабатываются средства профилактики коронавируса, которые будут приниматься перорально.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что благодаря практически сплошной вакцинации военнослужащих ситуация с COVID-19 в вооруженных силах не столь остра, как в целом по стране. "Летальность в 45 раз - раз, а не процентов! - меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году", - заявил глава Минобороны. Военных, членов их семей и гражданский персонал Вооруженных сил главным образом прививают вакциной "Спутник V", в испытаниях которой участвовали военнослужащие.