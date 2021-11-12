Ученые обнаружили сближающийся с Землей новый астероид

В Институте прикладной математики имени Келдыша РАН зафиксировали новый астероид, приближающийся к Земле. Небесному телу присвоено предварительное обозначение 2021 UL17.

Сотрудник института Леонид Еленин обнаружил астероид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, сообщается в публикации в Instagram. Отмечается, что 11 ноября астероид пролетел на расстоянии 18 миллионов километров, "будучи видимым, как слабый объект 20-й звездной величины".

Ранее в НАСА сообщили о том, что 11 декабря к нашей планете приблизится астероид 4660 Nereus. В этот день он окажется на расстоянии около 3,9 миллиона километров от Земли. Размер астероида - 330 метров. НАСА классифицирует 4660 Nereus как "потенциально опасный".