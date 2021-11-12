В Беларуси "Спутник V" поступит в гражданский оборот к июню 2022 года

Ускоренные темпы организации производства вакцины "Спутник V" на территории Беларуси позволят уже к лету будущего года запустить ее в гражданский оборот, подтвердил в пятницу премьер-министр Роман Головченко.

Во время посещения предприятия "Белмедпрепараты", членам кабинета министров, информирует БЕЛТА, был презентован инвестиционный проект организации полного цикла фармацевтического производства вакцины, который в настоящее время "находимся на промежуточной стадии".

Глава правительства сообщил, в частности, что уже завершается монтаж биотехнологического оборудования, а в декабре будет заложена первая валидационная серия. "Это десять процентов от промышленной серии, которая поступит на хранение и будет проверена на стабильность", - пояснил Головченко.

Затем должны последовать "процедуры регистрации в Беларуси и России. Исходя из графика, к началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот и на экспортный рынок. Общий объем ее производства - более 10 млн доз в год, из которых 4 млн рассчитано для Беларуси", - уточнил премьер.

При необходимости, допускает Головченко, на базе предприятия можно будет выпускать не только данную вакцину от коронавируса, но и другие современные биопрепараты. "Оборудование имеет универсальный характер и позволяет производить широкий спектр востребованных для рынка лекарств", - резюмировал он.