В Госдуме напомнили, как получить пенсию по наследству

Пенсия в России состоит из двух частей - страховой и накопительной. В случае смерти пенсионера и ту, и другую часть могут получить наследники либо правопреемники.

Как напоминают эксперты Государственной Думы, накопительную часть пенсии женщины могут оформить уже в 55 лет, мужчины - в 60 лет. Накопительная часть - это накопления, сформированные за счет страховых взносов работодателей, собственных взносов граждан и доходов от инвестирования этих средств. Накопительная часть формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, если они до 2015 года сделали выбор в ее пользу. Если человек поручил управление своей накопительной пенсией негосударственному пенсионному фонду, то она, естественно, находится там. Если никакого выбора человек не делал, пенсия находится в Пенсионном фонде России.

Существует несколько видов выплат накопительной пенсии. Так, как ранее разъяснили "Российской газете" в ПФР, накопления могут быть перечислены в виде единовременной выплаты. Это разовая выплата всех накоплений гражданам, у которых отсутствует право на страховую пенсию, либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой пенсии и накопительной пенсии

Также есть срочная пенсионная выплата - это ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при возникновении права на страховую пенсию по старости (в т.ч. досрочно) для участников программы госсофинансирования, либо граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Есть и непосредственно накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная денежная выплата при назначении страховой пенсии по старости.

Человек, у которого формируются пенсионные накопления, может заранее определить их правопреемников и то, в каких долях они будут распределяться (это своего рода завещание). Для этого нужно подать заявление в ПФР и негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, где находится накопительная часть пенсии). Если человек с правопреемниками не определился, то в случае его смерти на пенсионные накопления имеют право претендовать родственники. В первую очередь дети, супруг или супруга, родители (усыновители). Во вторую очередь - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Выплачиваются пенсионные накопления родственникам одной очереди в равных долях.

Для того, чтобы претендовать на пенсионные накопления умершего гражданина правопреемникам или родственникам нужно не позднее 6 месяцев со смерти человека обратиться в ПФР или НПФ. если пропустить этот срок. его нужно будет восстанавливать в суде.

Начисленную, но не полученную пенсионером страховую пенсию, после его смерти могут получить родственники или люди, которые с ним проживали. Для этого также в течение 6 месяцев со дня смерти пенсионера необходимо обратиться в Пенсионный фонд России.

По истечении шести месяцев со дня смерти пенсионера недополученные суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом.