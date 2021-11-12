В Минтрансе рассказали об использовании QR-кодов на транспорте

"При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон на железной дороге будет предъявляться специальная утвержденная законом медицинская документация", - сказал он.

Такие правила будут введены законопроектами, которые 12 ноября внесло в Госдуму правительство России.

Нововведения не должны создавать неудобства пассажирам, отметил Савельев. Для этого будет обеспечено совмещение систем бронирования авиакомпаний с порталом Госуслуг.

Работа по внедрению QR-коды с перевозчиками уже началась, отметил министр. "Мы сейчас начинаем работать с авиакомпаниями и железнодорожными компаниями, как можно быстро не сбивая ритм логистики проверять у пассажиров ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать выход на посадку", - сказал Савельев.