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12.11.2021 16:00
Рубрика: Видео

Видео: шофер спас людей из полузатопленной легковушки

Текст: Вадим Давыденко

Проливные дожди, обрушившиеся с конца октября на Ирак, привели к многочисленным человеческим жертвам, а также нанесли большой ущерб зданиям и транспортной инфраструктуре. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения в большинстве районов, назначили компенсационные выплаты семьям пострадавших, но физических сил для помощи жителям отдаленных сел явно не хватает.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Редким светлым пятном в печальной череде сводок о погибших и нанесенном стихией ущербе стало это видео, снятое в Эрбиле. На нем водитель грузовика самоотверженно спасает семью, рисковавшую утонуть в салоне собственного автомобиля.

Видно, что уровень воды вокруг легковушки поднимался все выше и мощности двигателя для борьбы с встречным потоком явно не хватает. Минута-другая и автомобиль унесло бы течением к ближайшей речушке и там перевернуло.

От неминуемой гибели людей спас водитель самосвала, остановившийся рядом и пересадивший их в свою кабину и кузов. Сам он при этом тоже рисковал свалиться в воду, но в итоге отлично справился со спасательной операцией и стал героем местных соцсетей.

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#видео