Видео: шофер спас людей из полузатопленной легковушки

Проливные дожди, обрушившиеся с конца октября на Ирак, привели к многочисленным человеческим жертвам, а также нанесли большой ущерб зданиям и транспортной инфраструктуре. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения в большинстве районов, назначили компенсационные выплаты семьям пострадавших, но физических сил для помощи жителям отдаленных сел явно не хватает.

Редким светлым пятном в печальной череде сводок о погибших и нанесенном стихией ущербе стало это видео, снятое в Эрбиле. На нем водитель грузовика самоотверженно спасает семью, рисковавшую утонуть в салоне собственного автомобиля.

Видно, что уровень воды вокруг легковушки поднимался все выше и мощности двигателя для борьбы с встречным потоком явно не хватает. Минута-другая и автомобиль унесло бы течением к ближайшей речушке и там перевернуло.

От неминуемой гибели людей спас водитель самосвала, остановившийся рядом и пересадивший их в свою кабину и кузов. Сам он при этом тоже рисковал свалиться в воду, но в итоге отлично справился со спасательной операцией и стал героем местных соцсетей.