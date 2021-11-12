Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году

Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в следующем году, хотя вирус никуда не денется, и вспышки еще будут. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, пандемия не будет с нами жить всегда. "Я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет", - отметил вирусолог.

При этом он отметил, что вирус никуда не денется, и вспышки все равно останутся. "И надолго это будет, и вакцинироваться нам придется", - отметил Альтштейн. Он выразил надежду, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато примерно в течение семи дней, а через 2-3 недели начнет снижаться. Он добавил, что дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент граждан уже имеет иммунитет к штамму "дельта".