Volkswagen рассказал об овцах, которые помогают заводу компании

В штате автозавода Volkswagen в Чаттануге (США) постоянно включено стадо из 50 овец, которое помогает бороться с травой возле электростанции, об этом рассказала пресс-служба концерна.

С 2013 года возле автозавода действует огромная электростанция, вырабатывающая энергию из лучей солнца. 33 600 панелей расположены на территории площадью 14 гектар и вырабатывают 9,5 мегаватт энергии, что составляет 12,5% от общей потребности завода в электричестве.

Почва под солнечными панелями не должна проседать, поэтому все пространство между ними засеяно травой. Однако и сама трава является проблемой, ведь если она вырастает, то начинает нависать над рабочей поверхностью батарей - и снижает их эффективность.

Именно поэтому в Volkswagen завели стадо овец - животные подъедают и вытаптывают траву на территории электростанции, а сами солнечные панели дают им тень необходимую в разгар лета, говорит Лоран Шалленбергер, руководитель электростанции.

Менеджер замечает, что овцы почти не требуют затрат, однако приходится держать еще несколько ослов, которые "предупреждают" овец о любой угрозе со стороны дикой природы. При этом Шалленбергер замечает, что коз на предприятии заводить нельзя, поскольку они любят запрыгивать на возвышенности и могут испортить панели, что чревато большими убытками.

На заводе Volkswagen в Чаттануге сейчас производятся полноразмерные кроссоверы Atlas / Teramont и Atlass Cross Sport. На подходе также электромобиль ID.4.