Что свистит под капотом и как решить эту проблему

Характерный свист или писк из-под капота практически всегда сигнализируют о наличии технических проблем, требующих незамедлительного решения. Однако причин свиста может быть не она и не две, а потому алгоритм решения проблемы может быть разным.

Как правило, свист из-под капота раздается ранним утром, когда двигатель заводится "на холодную". В этом случае первым делом следует открыть капот и прислушаться к работе двигателя. Первое, на что имеет смысл обратить внимание, это ремень генератора.

Нередко ремень свистит по причине естественного износа - потертостей, трещин и надрывов. Кроме того, писк может провоцировать некачественный резиновый материал ремня и просто старый, задубевший ремень.

В последнем случае можно спрыснуть ремень спецспреем, "вэдэшкой" или просто водой, и если свист исчезнет или уменьшится, причина установлена. Кстати, средний срок годности ремня составляет пять лет. Так что если у вашей машины небольшой годовой пробег, и ремень не вроде бы еще отходил положенные 50 тыс - 100 тыс км (точную рекомендации ищите в мануале вашей машины), при наличии писка ремень следует поменять превентивно.

Кроме того, ремень генератора может ослабнуть и недостаточно плотно прилегать к шкиву. В этом случае он может не только посвистывать, но и проскальзывать. Лечение в этом случае опять-таки очевидное - ремень нужно подтянуть, причем это нужно сделать как можно скорее. Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля, равно как от состояния подшипников коленвала и вала генератора.

Проверить, достаточно ли сильно натянут ремень генератора, можно следующим образом - надавливаем на ремень на участке между шкивами с силой около 10 кг (читай - уверенно, но не слишком сильно), после чего он должен отклониться приблизительно на 1 см - это норма. Если прогиб больше, подтягиваем ремень с помощью специального регулировочного болта самостоятельно или обращаемся на сервис.

Еще одна частая причина подкапотного свиста - попадание на ремень генератора технических жидкостей или грязи. Подтекающие охлаждающая жидкость, масло и тем более бензин - повод не только к замене ремня ГРМ, но и немедленном поиска источника утечки. Ведь если на разогревшийся от трения ремень подтекает горючее, ситуация в буквальном смысле пожароопасна. Кроме того, при такого рода подтеках ремень генератора будет изнашиваться в два-три раза быстрее нормы.

Что же касается попадания на ремень песка или грязи, то тут виновником может являться грязь, попадающая, к примеру, на шкив коленвала и ремень генератора, после чего разбрызгивающая по всему подкапотному пространству. В этом случае можно ликвидировать щель между капотом и фальшрадиаторной решеткой (сделать допизоляцию), а также защитить подкапотное пространство снизу (установив пыльник или мощную защиту картера двигателя, если таких не имеется).

Кстати, если вы не можете установить, что именно свистит - сам ремень генератора или какой-тот ролик или подшипник, то, во-первых, включите мощные потребители тока (подогрев лобового стекла, печку, фары). Если свист усилится, то виновник - однозначно ремень генератора. Еще один оригинальный способ проверки - резкое нажатие на газ и такое же резкое его отпускание. Если свист усиливается под сброс газа, то опять-таки, скорее всего, причина - в проблемном ремне генератора.

Однако если в ходе таких тестов получить внятный результат не удается, и вы не заметили у ремня генератора недостаточного натяжения, подтеков и повреждений, а писк тем не менее тут как тут, можно заподозрить в том числе и неисправность самого генератора. Как вариант, у него могут износиться подшипники. Также "на холодную" с утра могут посвистывать натяжные ролики ремня генератора. В этом случае после прогрева мотора свист может пропадать.

Может ли свистеть ремень ГРМ? Хотя он, как известно, зубчатый, производить характерные свисты и попискивания все-равно может. Точнее - в большинстве случаев причиной является проблема с роликом, который, кстати, лучше превентивно менять каждые 50 тыс. км пробега, желательно вместе с самим ремнем ГРМ.

Еще один типичный виновник свиста под капотом - подшипник водяного насоса, иначе говоря - помпы. Дело в том, что в ряде моделей механизм помпы, прокачивающей антифриз по системе, приводится при помощи ремня ГРМ, соединенным со шкивом насоса. Соответственно - смотрим на подшипник на шкиве. Реже могут свистеть также насос ГУРа, а причиной здесь может быть как низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя, так и ослабление приводного ремня ГУР, а также выход из строя элементов насоса - подшипников, крыльчатки и сальников.

Если же свист раздается при включении кондиционера, с большой степенью вероятности можно сказать, что виновник - муфта компрессора кондиционера. Если открыть капот, можно убедиться, что неприятные звуки раздаются именно со стороны компрессора, а значит там и нужно искать источник проблемы. Причины неполадки могут при этом быть как механическими, так и электрическими, так что если у вас нет достаточного опыта, в этом случае лучше обратиться на сервис.