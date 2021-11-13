Госпогранкомитет Беларуси: Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши

На территорию Польши перешли около 100 мигрантов. Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, они находятся у ограждения из колючей проволоки.

- Есть группа вблизи от пункта пропуска. Они действительно находятся на польской территории, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Накануне "РГ" сообщала о том, что нескольким мигрантам удалось перейти границу Беларуси и Польши. Речь шла о нескольких десятках человек, которые смогли повредить ограждение из колючей проволоки и попасть на территорию Польши.