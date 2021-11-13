Как перелив масла убивает моторы

К сожалению, такое случается нередко - у вас дрогнула рука, или вы неправильно рассчитали объем, и залили моторного масла выше отметки "максимум". Разберемся, чем опасен перелив и как устранить его последствия.

Другие причины перелива

На самом деле перелив провоцирует не только невнимательность, но и, к примеру, неполное сливание отработанного масла во время его замены.

Как правило такая ситуация возникает из-за недостаточного прогрева двигателя перед сливом "отработки". В результате в системе может остаться до полулитра старой смазки, которая мало того, что спровоцирует деградацию свежего масла - является еще и прямым виновником перелива жидкой смазки. А бывает и так - водители ошибаются с нормой, когда масло доливается на горячем моторе, а также если машина в этот момент стоит на уклоне.

Какой допустим перелив

Если уровень масла поднялся выше отметки Max или Full не более чем на 10 мм, то переживать не стоит. Фактически перелив составил в этом случае от 100 до 200 мл, и излишки достаточно быстро выгорят без ущерба автомобилю. Между тем, если масла оказалось в двигателе на пол-литра и больше нормы, это уже чревато серьезными проблемами с мотором, и необходимо принимать срочные меры.

Что может произойти

После того как в моторе оказывается излишнее количество моторного масла, возникает повышенное давление в смазочной системе, и масло начнет искать себе выход, попросту говоря - течь через сальники и уплотнители.

Верным признаком проблем являются характерные замасливания в области ремня ГРМ (передний сальник) и стыка коробки передач и двигателя (задний сальник). После стоянки в моторном отсеке и под машиной также можно обнаружить пятна масла. Ну и, разумеется, лакмусовой бумажкой является масляный щуп (там, где он предусмотрен) или показания борткомпьютера.

Если вы заметили именно такую картину, ездить на машине до ремонта крайне не рекомендуется. Ведь если, к примеру, выдавлен передний сальник, моторное масло может попасть на ремень ГРМ и спровоцировать проскальзывание ремня и его обрыв. В результате возможет рассинхрон в работе клапанов и поршней. Последние не успеют закрыться, и их погнут поршни.

Еще одно неприятное последствие перелива масла - увеличение тепловой нагрузки. Поскольку масляный поддон действует в том числе и в роли теплообменника (рассеивает тепловую энергию от нагретых деталей), при увеличении объема смазки последняя начинает охлаждаться не так быстро и эффективно, как заложено конструкцией. При повышении температуры масла до +180 градусов и выше даже самое хорошее масло начинает ускоренно деградировать, а также становится излишне текучим, а потому перестает создавать защитную пленку между трущимися элементами мотора.

Возможны также снижение ресурса масляного насоса, выход из строя свечей зажигания, неправильная работа системы вентиляции картера двигателя (EGR). Или, скажем, в случае попадания капель или взвеси масла на горячие поверхности силового агрегата может пострадать какой-нибудь электронный блок управления. Достаточно часто страдают, к примеру, элементы датчика массового расхода воздуха и регулятор холостого хода.

Ну и естественно, автомобиль, в двигатель которого перелили масло, почти наверняка станет менее приемистым (коленвалу банально становится сложнее вращаться, а поршням - двигаться), а токсичность выхлопа возрастает. В конечном счете перелив ведет к уменьшению срока службы силового агрегата и почти неизбежным дополнительным финансовым тратам.

Как устранить перелив масла

Существует простой и действенный способ привести уровень моторного масла в норму. Можно и нужно воспользоваться капельницей и большим шприцом. Однако предварительно следует дождаться, чтобы масло хотя бы частично остыло. После этого вставляем капельницу в отверстие для щупа и выкачиваем столько масла, сколько нужно для того, чтобы уровень установился между отметками Min и Max. Более сложный вариант - сдвинуть нижнюю сливную крышку и дать стечь излишку.