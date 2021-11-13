На Камчатке систему QR-кодов ввели для входа в здание правительства

Начиная с понедельника, 15 ноября, попасть в здание правительства Камчатки, а также других региональных органов власти можно будет, предъявив QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или факт перенесенного заболевания, или справку о медотводе от прививки.

Как сообщает пресс-служба камчатского правительства, решение принято оперативным штабом.

Сейчас на Камчактке QR-код или справку о медотводе нужно предъявлять в кафе и ресторанах, фитнес-залах, театрах, музеях, библиотеках. С 23 ноября это нужно будет делать при посадке на автобусы, самолеты и вертолеты, которые связывают районы регионы.