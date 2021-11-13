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13.11.2021 15:02
Рубрика: Культура

Новый альбом ABBA Voyage стал №1 благодаря продажам на виниле и CD

Текст: Александр Алексеев
Уже в первую неделю после выхода диск Voyage стал №1 Великобритании и оказался самым быстро продаваемым релизом за восемь лет. А заодно и приумножил возрождающуюся моду на виниловые диски.
Фото: Предоставлено Universal Music Russia Фото: Предоставлено Universal Music Russia
Фото: Предоставлено Universal Music Russia

Первый за 40 лет альбом ABBA в течение недели был продан в количестве 204 тысяч экземпляров. Причем, большая его часть - почти 90% - раскуплена на виниловых дисках и компакт-дисках. Из них на виниле - почти 30 тысяч экземпляров. Об этом теперь сообщает международная компания Official Charts, отвечающая за мониторинг популярности и музыкальные рейтинги.
Почему мир так ждет новых песен группы АВВА и тура ABBA Voyage

Да, в Европе и США CD и LP по-прежнему выпускаются и достойно продаются, в отличие от России, где музыкальная индустрия изданий на физических носителях рухнула в одночасье, как по чьему-то злому умыслу. И поэтому купить новый диск ABBA по лицензии пока, увы, невозможно. Ведь и магазины с виниловыми альбомами и компакт-дисками закрылись практически во всех городах, остались небольшие, частные, в основном - комиссионные. Поэтому статистика продажи альбома Voyage на физических носителях в России фактически отсутствует. И меломанам остается ждать, пока издание лицензированной музыки на CD и LP возродится, пусть и не в прежнем объеме. Или же заказывать релиз за рубежом, что немало увеличит его стоимость.

Впрочем, дело того стоит. Ведь релиз Voyage хорош и сам по себе - мелодичностью, теплотой, музыкальным задором и душевностью интонаций. А новые треки частично наследуют классике группы АВВА 70-х.

Например, Don't Shut Me Down (3,1 миллиона просмотров за месяц на YouTube) - это сочный оммаж бойким фортепианным затеям и танцевальному задору Dancing Queen, с 1976 года считающегося самым успешным и востребованным хитом в истории группы (549 миллионов просмотров - фантастическая цифра!). А Keep an Eye on Dan наследует еще более раннему хиту S.O.S. Тот самый случай, когда новое - это хорошо забытое старое.

И поэтому диск захочется прослушать еще не раз. Особенно на стильно и эффектно оформленном виниловом альбоме, с отличным саундом и частотами звучания, создающими эффект присутствия в студии.

Кстати

22 мая 2022 года в Лондоне стартует голографическое шоу ABBA Voyage с участием четырех аватаров солистов (образы и движения которых смоделированы и спрограммированы на студии Джорджа Лукаса) и десяти живых музыкантов.

Для подготовки к концерту выпущена и большая красочная коробка. В ней - праздничное убранство для шоу, светящиеся неоновые палочки, микрофон, благодаря которому можно петь караоке-версии любимых песен АВВА, куар-коды для прослушивания их на смартфонах и многое другое. Готовятся музыканты, готовятся теперь и зрители

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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