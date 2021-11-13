Отзывы о кроссовере Chery Tiggo 5: неплох, но непредсказуем

Среднеразмерный кроссовер возрастом всего пять-шесть лет, с 2.0-литровым мотором, в приличной комплектации и с пробегом 50-70 тысяч км по цене 550-750 тысяч рублей. Кажется, такое сочетание параметров осталось где-то в прошлом. Но нет, найти подобную машину можно и в конце 2021 года. Правда, есть один нюанс - она будет китайская. Насколько безопасно ее покупать? Изучаем отзывы реальных владельцев Chery Tiggo 5.

Сюрприза не будет: большая часть владельцев, купивших машину новой, главной причиной покупки называют, само собой, цену. Вернее, количество автомобиля на потраченный рубль: достаточно большой и неплохо оснащенный кроссовер в свое время предлагали в среднем за миллион рублей - почти эталонный Tiguan тогда же стоил вдвое дороже.

Интересно, что в отзывах оправданием такой разницы в пользу "китайца" служит фраза "у Chery просто нет переплаты за бренд". Правда, о колоссальной разнице в технологическом уровне владельцы узнают уже в ходе эксплуатации, а некоторые даже откровенно пишут об этом.

За что хвалят

Фото: Юрий Зубко/РГ

Chery Tiggo 5 стал одним из первых китайских автомобилей, который сразу получил достаточное количество положительных отзывов, причем не только от владельцев, которые чаще всего предвзяты, но и от автожурналистов.

И те, и другие отмечают самобытный дизайн, которым, кстати, занимался бывший дизайнер GM, и достаточно добротный, а самое главное просторный салон - некоторые даже пишут, что в путешествиях в машине удобно ночевать, разложив сиденья. Причем где-то треть владельцев отмечает и то, что интерьер не издает никаких запахов - для китайской техники в свое время это было значительным достоинством.

Много владельцев предсказуемо хвалят высокую внедорожную посадку, хороший клиренс и комплектацию. Причем из описания видно, что неискушенных автолюбителей в нашей стране еще очень много: в восторг приводят двухзонный климат-контроль и круиз, электропривод сиденья, полноценная мультимедийная станция. А несколько человек похвалили кроссовер даже за наличие задних электростеклоподъемников.

Еще один удивительный факт: немалая часть владельцев, покупая китайскую машину, понимали, что рискуют. Хозяева Chery открыто пишут, что начитавшись про надежность китайского автопрома, проблемы с наличием запчастей и порой неадекватные цены на обслуживание, были приятно удивлены, что Tiggo 5 не оправдал этих ожиданий и оказался достаточно беспроблемным автомобилем. Ключевое слово - "достаточно".

На что жалуются

Фото: Юрий Зубко/РГ

Один из главных недостатков, знакомый больше по отечественному автопрому - непредсказуемая надежность в зависимости от конкретного экземпляра. Если судить по отзывам, действительно серьезных проблем с машиной не случается, но две три владельцев жалуются на постоянные мелкие "болячки". Регулярно встречаются глюки салонной и бортовой электрики, как правило, из-за отвалившихся или отгнивших концевиков: в списке - лампочки, предохранители, поворотники, датчики непристегнутых ремней, сигнализация и даже замок зажигания.

В течение года много у кого разбалтываются детали интерьерного пластика, который к тому же сильно подвержен повреждениям - ломаются всевозможные крепления, например, багажной шторки или кресельных подголовников. Предсказуемо много нареканий на шумоизоляцию. Часть автолюбителей не устраивает слабый свет фар и невнятная эффективность тормозов.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Отдельный блок недостатков посвящен возможностям мотора, в первую очередь, 2.0-литрового. Три четверти владельцев отмечают его слабость и при этом прожорливость. Интересно, что оставшиеся хозяева Tiggo 5 отзываются о силовой установке ровно в противоположном ключе: объяснение этому как правило одно - до этого была машина еще более слабая и более прожорливая.

Очень много вопросов к подвеске, которую большая часть владельцев называет жесткой. Причем ее надежность находится на крайне средних показателях: в среднем к 50-70 тыс.км элементы шасси перебираются по кругу.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Ну и список непредсказуемых сервисных заездов тоже достаточно приличный. Кому повезло попасть в гарантийный период, меняют бензонасосы, ролики ГРМ и даже коробки передач. Раз через два на Tiggo 5 начинает "цвести" кузов, что опять же говорит о разнородной сборке\обработке\покраске.

Ну и итог всего этого - очень слабая ликвидность Tiggo 5 на вторичном рынке. Владельцы жалуются, что не могут продать кроссовер ни в отличном, ни тем более в среднем техническом состоянии подешевле.

Выводы

Если говорить в целом, то Chery Tiggo 5 - китайский автомобиль второго поколения, который уже ушел от первых машин из Поднебесной, сделанных из папье-маше и разваливающихся в течение года, но еще не добравшийся до мировых грандов автопрома.

Прибавляется к этому и разнородное качество сборки. В итоге за указанную сумму в 500+ тысяч рублей за нестарый кроссовер можно получить как неплохой автомобиль без изысков, который без особых проблем побегает еще два-три года, так и источник бесконечных мелких и средних проблем, загоняющий владельца на сервис.