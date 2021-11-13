Польская полиция нашла тело гражданина Сирии вблизи границы с Беларусью

Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Беларусью. Польская полиция сообщила в Twitter, что в лесу под Вулькой Тереховской было найдено тело молодого человека сирийской национальности.

"Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти", - уточнила полиция.

С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Беларусью уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.

На границе Беларуси и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, никого не пропускают. Отдельным группам беженцев удалось прорваться на территорию Польши. Варшава обвиняет Минск в провоцировании миграционного кризиса. Все обвинения Беларусь отвергает. Белорусская сторона предлагают странам ЕС разработать совместный план помощи беженцам, которые находятся на белорусско-польской границе.