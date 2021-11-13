Новости

Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу 12:05
Путин назвал алармистскими заявления о якобы подготовке вторжения на Украину 12:05
Польская полиция нашла тело гражданина Сирии вблизи границы с Беларусью 11:45
Боец Усман Нурмагомедов доставлен в Махачкалу 11:04
Ассанжу разрешили жениться в тюрьме 10:36
Госпогранкомитет Беларуси: Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши 10:25
В МИД РФ назвали абсурдными обвинения из-за ситуации на белорусско-польской границе 10:16
Замминистра энергетики Украины пообещал закупать газ у Словакии 09:39
Эксперт Новиков рассказал, подорожает ли к Новому году икра 09:17
Стало известно время и место прощания с академиком Евгением Чазовым 08:55
В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками 08:48
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманувшего сироту прокурора 08:05
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ 07:50
Гинцбург рассказал об особенностях лечения больных COVID-19 07:40
Комплекс С-550 станет первой в мире мобильной специальной системой ПРО 07:35
Хирург рассказал об опасном последствии COVID-19 07:20
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19 07:13
Новая вспышка птичьего гриппа выявлена на юге Японии 06:45
Россиянин Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США 05:50
В Хабаровском крае QR-коды начали проверять в крупных магазинах 05:42
Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160 05:10
В Петербурге за сутки привили от COVID-19 рекордные 34 тысячи человек 04:50
Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены антенны на МКС 04:30
Лавров прокомментировал идеи вывода иностранных войск из Ливии 03:40
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты 03:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 11:45
Рубрика: В мире

Польская полиция нашла тело гражданина Сирии вблизи границы с Беларусью

Текст: Александр Саможнев
Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP

Тело сирийца обнаружили в Польше вблизи границы с Беларусью. Польская полиция сообщила в Twitter, что в лесу под Вулькой Тереховской было найдено тело молодого человека сирийской национальности.

Госпогранкомитет Беларуси: Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши

"Проведенные на месте обнаружения тела мероприятия не позволили однозначно установить причину смерти", - уточнила полиция.

С начала миграционного кризиса на польской территории вблизи границы с Беларусью уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов.

На границе Беларуси и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, никого не пропускают. Отдельным группам беженцев удалось прорваться на территорию Польши. Варшава обвиняет Минск в провоцировании миграционного кризиса. Все обвинения Беларусь отвергает. Белорусская сторона предлагают странам ЕС разработать совместный план помощи беженцам, которые находятся на белорусско-польской границе.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Путин назвал учения НАТО в Черном море вызовом для России
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах
В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от коронавируса
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября