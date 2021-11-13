Производитель рассказал, кого будут лечить инъекционным "Арепливиром"

Препарат от коронавируса "Арепливир" в инъекционной форме предназначен для лечения COVID-19 в стационаре. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.

"Предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе", - объяснил собеседник агентства.

По словам Белого, производство инъекционного "Арепливира" начнется в декабре этого года. Компания, в том числе, будет заниматься экспортом препарата, однако внутренний рынок останется в приоритете.

Первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября. Ранее он поступил в аптеки в виде таблеток. "Арепливир" обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов (к которым относится и COVID-19), включая вирусы гриппа, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус и другие.