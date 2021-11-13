Производство инъекционного "Арепливира" начнется уже в декабре

Производство нового препарата от коронавируса "Арепливир" в виде инъекций начнется уже в декабре 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу производителя лекарства "Промомед".

"Производство начнется уже в декабре этого года", - сказал представитель компании.

Первый инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября. Ранее он поступил в аптеки в виде таблеток.

В "Промомеде" также сообщили, что до конца года инъекционный "Арепливир" поступит в стационары всех регионов России.

Препарат в форме таблеток был разработан еще в 2020 году. Он обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов (к которым относится и COVID-19), включая вирусы гриппа, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус и другие.