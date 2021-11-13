Путин назвал алармистскими заявления о якобы подготовке вторжения на Украину

Президент России Владимир Путин не видел заявлений о том, что Москва якобы готовится к вторжению на Украину, но считает их алармистскими. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"В последние часы и сутки мы видим такие многочисленные статьи западных СМИ, в которых они чуть ли не анонсируют некое военное вторжение России на Украину, и якобы даже США предупреждают своих партнеров в Евросоюзе о том, что Россия готовит такое вторжение", - заметил журналист Павел Зарубин, добавив, что при этом НАТО проводит учения в Черном море.

"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали. Действительно, сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря", - сказал Владимир Путин.