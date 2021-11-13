Бросившая детей у дальнобойщика жительница Иваново погибла в ДТП

Жительница города Иваново, оставившая двоих детей с дальнобойщиком под Орехово-Зуево, погибла в ДТП. Как сообщили в прокуратуре региона, ее сбила машина во Владимире.

Напомним, что женщину разыскивали почти неделю после того, как она оставила двоих малолетних детей с дальнобойщиком, который согласился подвезти семью. Она исчезла внезапно, водитель сообщил о ситуации в правоохранительные органы, детей доставили в больницу.

После этого в полиции сообщали о психическом расстройстве пропавшей: женщина лечилась в больнице, и когда на выходные ее отпустили домой, она взяла детей и уехала в неизвестном направлении.