В московском метро пассажир погиб, спасая попутчика

Пассажир московского метро погиб, пытаясь спасти попутчика.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы, трагедия произошла на станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии. Один из находившихся на платформе людей упал под приближающийся поезд. Очевидец попытался его удержать, но не удержался на платформе.

Машинист применил экстренное торможение. Человек, упавший первым, остался жив: он тут же сбежал с места ЧП. Пассажир, спасавший его, погиб.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента, ведется розыск сбежавшего пассажира. "Мы не знаем, что толкнуло мужчину на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму", - подчеркнули представители дептранса.

Отметим, что в результате происшествия на линии произошел сбой, было задержано более 20 поездов.