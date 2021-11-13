Суд оправдал экс-министра здравоохранения Саратовской области

Фрунзенский районный суд Саратова оправдал бывшего министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая обвинялась в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Мазина допустила приемку 18 фальсифицированных аппаратов УЗИ, причинив ущерб бюджету более чем в 53 миллиона рублей. В частности следствие посчитало, что на аппаратах установлены датчики, не зарегистрированные в Государственном реестре Росздравнадзора.

Между тем, судебная экспертиза, проведенная летом этого года, установила, что оборудование было исправным, и выявила только необходимость обновления программного обеспечения техники.

- На всех 18 УЗИ-аппаратах, после обновления программного обеспечения, датчики стали правильно отображаться на мониторе, а само программное обеспечение и его обновление соответствует регистрационному досье медицинского изделия, - сообщает пресс-служба суда.

В результате суд пришел к выводу, что выявленные при приемке УЗИ-аппаратов нарушения условий контракта "не являлись существенными", а в действиях чиновницы отсутствует состав преступления. За ней признано право на реабилитацию.

Экс-министр с самого начала обвинение не признавала и настаивала на своей невиновности.

В областной прокуратуре сообщили, что примут решение, будет ли обжаловаться приговор, после его изучения.