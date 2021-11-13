Попавший под машину мэр Петрозаводска признался, что сам виноват в ДТП

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский, попавший в пятницу вечером в ДТП и сломавший ногу, признался, что сам виноват в аварии. Он бежал по дороге.

Об этом градоначальник сообщил в своей группе в соцсети и даже написал по этому поводу стихотворение. Напомним, ЧП произошло 12 ноября в половине восьмого вечера прямо у здания администрации. Факт аварии зафиксировали камеры наружного наблюдения. Видно, как налево, вдоль набережной Онежского озера, поворачивает автомобиль, а ему навстречу бежит человек с фонариком на лбу. Оказалось, это и был мэр города.

Столкновения избежать не удалось. Владимира Любарского отправили в Больницу скорой медицинской помощи и сделали операцию.

В МВД Карелии сообщили, что проведут проверку. Но мэр сообщил, что виноват - бежал по дороге, а не по тротуару. Кстати, Владимир Любарский приверженец здорового образа жизни - он участвует во всех беговых марафонах, плавает на каяке.