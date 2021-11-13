В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений

В период новогодних праздников власти Санкт-Петербурга сделают акцент на проведении тех мероприятий, которые не подразумевают большого скопления людей. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в ходе прямого эфира Александра Беглова в соцсетях.

По его словам, власти понимают, что те или иные ограничения на Новый год будут действовать в городе. Поэтому будет сделан акцент на мероприятиях с относительно небольшим количеством людей. Так, отроется Рождественская ярмарка, на Дворцовой площади установят живую ель, а на Конюшенной площади откроют городской каток.

Установка ели на Дворцовой площади будет завершена к 20 декабря. Вокруг площади также будут открыты места для прогулок горожан. Рождественская ярмарка в этом году будет дислоцировать не только на Манежной площади. Ее части будут представлены также на Конюшенной площади и на Певческом мосту. Помимо большого городского катка будет открыт также каток в ЦПКиО.

Школьникам представят телевизионный новогодний спектакль "Снегурочка". Также дети получат сувениры с символикой предстоящего празднования 350-летия со дня рождения основателя города - Петра I. В декабре подарки начнут развозить по школам.

Ранее власти заявили, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной, но контролируемой. Если к 1 декабря существенное количество горожан сделают прививку от коронавируса, то на Новый год получится избежать дополнительных ограничений. На данный момент полный цикл вакцинации прошли порядка двух миллионов горожан.