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13.11.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

В Геленджике арестовали полицейского за вымогательство 1,7 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Геленджикском городском суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Геленджику. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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Как рассказали в ведомстве, в июле этого года фигуранты на улице преградили движение автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании.

- Один из подозреваемых открыл водительскую дверь, вывел водителя на улицу и необоснованно применил физическую силу, отчего тот упал, а после применил в отношении не оказывавшего сопротивление мужчины спецсредства, - уточнили следователи. - Затем подозреваемые доставили обоих мужчин в отдел полиции, где без законных оснований удерживали, вымогая деньги. Угрожая наступлением негативных для потерпевших последствий, сотрудники полиции потребовали передать им 1,7 миллиона рублей.

В результате один из потерпевших передал им часть требуемой суммы, обналичив карту, а оставшиеся деньги передала родственница задержанных. Только после этого пострадавших отпустили. Позже они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Подозреваемые скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Ранее был задержан и помещен под стражу первый подозреваемый. 10 ноября в Анапе сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и задержали второго фигуранта.

Суд учел, что обвиняемый обладает обширными связями в правоохранительных органах, что дает ему реальную возможность как скрыться, так и оказывать давление на свидетелей и потерпевших, препятствуя производству по делу, и удовлетворил ходатайство следствия - избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2021 года.

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