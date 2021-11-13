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13.11.2021 14:57
Рубрика: Происшествия

В Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время потопа

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

По предварительным данным, в Ялте обнаружили тело женщины, пропавшей летом во время ливней.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю, тело нашли рабочие при расчистке русла реки. Погибшую опознали по сережкам, но точно установить ее личность можно будет после экспертизы.

Напомним, в июне из-за залповых дождей и вышедшей из берегов реки пострадала Ялта. В городе выпали две месячные нормы осадков, сотни домов и десятки улиц оказались затоплены. Спасатели эвакуировали около 1800 человек.

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