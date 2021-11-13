В Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время потопа

По предварительным данным, в Ялте обнаружили тело женщины, пропавшей летом во время ливней.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю, тело нашли рабочие при расчистке русла реки. Погибшую опознали по сережкам, но точно установить ее личность можно будет после экспертизы.

Напомним, в июне из-за залповых дождей и вышедшей из берегов реки пострадала Ялта. В городе выпали две месячные нормы осадков, сотни домов и десятки улиц оказались затоплены. Спасатели эвакуировали около 1800 человек.