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13.11.2021 14:43
Рубрика: Общество

В торговых центрах Астрахани начали проверять QR-коды о вакцинации

Текст: Наталья Коротченко

13 ноября в Астрахани вступило в силу постановление облправительства, по которому покупки в торговых центрах региона жители могут делать только при наличии QR-кода, свидетельствующего о прививке от COVID-19 или перенесенном коронавирусе.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Сертификаты нужно подтверждать удостоверением личности. Зайти в ТРЦ также можно со справкой о медотводе от врача или отрицательным ПЦР-тестом, действующим в течении 72 часов.

В связи с нововведением у входа в ТРЦ образовались очереди, но большинство посетителей реагируют на данное обстоятельство с пониманием. Документы проверяют представители охранных организаций.

- Число посетителей не уменьшилось, соответствует субботнему дню, - сообщили "РГ" в одном из ТРЦ города.

Торговые центры, где есть продуктовые супермаркеты, открыли к ним отдельные входы. Пройти в непродовольственный отдел из продовольственного, минуя проверку не получится. QR-код посмотрят и у тех, кто заходит в ТРЦ со стороны парковки.

В торговые центры, где есть пункты вакцинации, можно зайти без QR-кода, но только, чтобы сделать прививку. В день введения QR-кодов, очередь в эти пункты заметно выросла.

С начала пандемии, по данным оперштаба, в регионе выявлено 69,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Свыше 2 тысяч человек умерли. К 13 ноября прививку сделали более 392 тысячи человек (около 57 процентов взрослого населения).

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