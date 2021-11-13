За год центры отдыха Кубани приняли около миллиона детей

В этом году детские центры приняли около миллиона ребят, из которых 300 тысяч из Краснодарского края. Общий показатель можно сравнить с 2019 годом, что означает: детский отдых вернулся к доковидным показателям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национальной ассоциации детских лагерей России и директора Всероссийского детского центра "Орленок" Александра Джеуса.

По его словам, отрасль детского отдыха Краснодарского края практически полностью восстановилась после кризиса, связанного с коронавирусом. Напомним, в прошлом году детские центры практически не принимали ребят, а сейчас загрузка увеличилась до 75 процентов.

Отмечается, что федеральные и местные власти оказывают детским центрам поддержку, например, снижение ставки налога до минимальных значений и продление срока выплаты кредитов.