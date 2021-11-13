В Нижнем Тагиле поймали беглого осужденного

В Свердловской области задержали ранее сбежавшего осужденного.

Напомним, он отбывал десятилетний срок за убийство и самовольно покинул территорию учреждения системы исполнения наказаний 12 ноября.

Как пояснили ранее в ГУФСИН, суд перевел фигуранта на участок колонии-поселения ИК-12, расположенный в нижнетагильской колонии строгого режима, так как у него не было взысканий.

Сегодня утром там же, в Нижнем Тагиле, беглец был задержан. "Сопротивления сотрудникам ГУФСИН он не оказывал", - уточнили в пресс-службе ведомства.