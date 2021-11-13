Стало известно время и место прощания с академиком Евгением Чазовым

Как сообщили в Отделении медицинских наук РАН, прощание состоится на территории Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Минздрава России (Москва, улица 3-я Черепковская, 15а, библиотечный холл Кардиоцентра) 15 ноября в 10:30.

Заслуги Евгения Ивановича высоко оценил и выразил соболезнования его родным и близким президент России Владимир Путин.

Премьер Михаил Мишустин назвал академика Чазова выдающимся ученым, который оставил после себя достойное наследие. "Его научные изыскания в кардиологии определили направления совместных интеллектуальных усилий медицинского сообщества на долгие годы вперед", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Имя Евгения Чазова известно миллионам людей в нашей стране и далеко за ее пределами - это отмечают в своих соболезнованиях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин.

Телеграммы-соболезнования в связи со смертью доктора Чазова, как одного из основателей международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", поступают от его соратников и учеников из Бостона и Стокгольма, Бишкека и Хельсинки, от руководителей известных клиник и простых врачей - с таким же, как у Чазова, общественным темпераментом и ярко выраженной гражданской ответственностью за все, что с нами и вокруг нас происходит.

Напомним, Евгений Иванович Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. Его деятельность как врача, ученого, организатора здравоохранения отмечена Ленинской и тремя Государственными премиями СССР, премией Совета министров СССР и Государственной премией России. Он Герой Социалистического Труда и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".