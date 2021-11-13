Ученые назвали один из самых эффективных напитков от гипертонии

Ученые признали черный чай одним из самых эффективных средств против гипертонии. Результаты исследования опубликовал The American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте ученых приняли участие люди с высоким давлением. Всем подопытным ежедневно давали по три чашки черного чая либо напитка без флавоноидов, но с соответствующим содержанием кофеина (контрольная группа). Затем у участников периодически проверялось давление.

Как выяснилось в итоге, черный чай в сравнении с контрольным напитком больше понижал верхнее и нижнее кровяное давление.

Специалисты отметили, что эффект от напитка был замечен сразу же и оставался стабильным на протяжении полугода. На него не повлияли ни начальный уровень давления, ни частота сердечных сокращений.

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