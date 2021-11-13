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13.11.2021 13:33
Рубрика: Общество

Ученые назвали один из самых эффективных напитков от гипертонии

Текст: Алексей Рыбин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ученые признали черный чай одним из самых эффективных средств против гипертонии. Результаты исследования опубликовал The American Journal of Clinical Nutrition.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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В эксперименте ученых приняли участие люди с высоким давлением. Всем подопытным ежедневно давали по три чашки черного чая либо напитка без флавоноидов, но с соответствующим содержанием кофеина (контрольная группа). Затем у участников периодически проверялось давление.

Как выяснилось в итоге, черный чай в сравнении с контрольным напитком больше понижал верхнее и нижнее кровяное давление.

Специалисты отметили, что эффект от напитка был замечен сразу же и оставался стабильным на протяжении полугода. На него не повлияли ни начальный уровень давления, ни частота сердечных сокращений.

Ранее доктор Мясников объяснил, почему почему препараты от гипертонии не всегда помогают.

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