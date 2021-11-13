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13.11.2021 10:16
Рубрика: Власть

В МИД РФ назвали абсурдными обвинения из-за ситуации на белорусско-польской границе

Обвинения в адрес России из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе абсурдны. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора ведомственного департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

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Он также напомнил о том, что обвинения звучат и в адрес Беларуси. "При этом абсолютно закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов," - цитирует его слова ТАСС.

Как подчеркивает дипломат, не надо искать виноватых там, где их нет. В двустороннем порядке следует решать гуманитарные вопросы. Он констатировал, что несмотря на все обвинения, представители сопредельных с Беларусью стран отказываются наладить конструктивное взаимодействие с местными правоохранительными органами.

Ранее звучащие из Варшавы обвинения в адрес России в связи с миграционным кризисом прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, "это переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла".

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