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13.11.2021 20:21
Рубрика: Власть

В Париже прошло заседание российско-французского Совета по безопасности

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В Париже состоялось заседание российско-французского Совета по вопросам безопасности в формате "2+2". Участие в нем с нашей стороны приняли российские министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу. С французской - руководитель тамошнего МИД Жан-Ив Ле Дриан и глава министерства вооруженных сил Флоранс Парли.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Отметим, что такой формат консультаций между нашими странами был создан без малого 20 лет тому назад по инициативе лидеров двух стран и бесперебойно действовал до 2014 года, когда Париж из-за ситуации на Украине заблокировал его работу. Правда, был восстановлен в 2019 году после встречи президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном в летней резиденции последнего на юге Франции в форте Брегансон.

Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС
Лавров и Шойгу обсудили с французскими коллегами ситуацию с беженцами

В прошлом году заседание Совета пришлось перенести из-за ковидной пандемии. В этом году оно по времени совпало с международной конференцией по Ливии, где Россию представлял глава российского внешнеполитического ведомства.

О том, какие вопросы обсуждались на Совете, журналистам рассказал Сергей Лавров, особо подчеркнув, что на переговорах с французскими коллегами "по традиции не обходили острых углов", в том числе и сюжеты, по которым "наши подходы далеко не всегда совпадают, а кое-где даже противоречат друг другу".

И в первую очередь это коснулось украинской тематики. Как и предупреждал накануне Сергей Лавров, с французами по этому вопросу состоялся "серьезный разговор". Хотя безальтернативность минского комплекса мер подтверждается Парижем, тем не менее, их толкование все больше отличается от российского.

Прежде всего, это выражается в том, что, как отметил министр, "наши коллеги все больше начинают укрепляться в своей позиции, что именно Россия должна их выполнять". По словам Сергея Лаврова, беспочвенность такого подхода очевидна для любого человека, который хоть раз даже бегло прочитал текст минских договоренностей, одобренных в резолюции Совета безопасности ООН. Ведь в соответствии с этим документом именно Киев, Донецк и Луганск должны согласовывать ряд ключевых вопросов, от которых зависит урегулирование этого внутриукраинского кризиса.

"Мы в очередной раз призвали Париж вместе с Берлином не просто побуждать, а заставить украинские власти выполнять взятые на себя международные обязательства", - заявил глава российского МИДа.

Отдельно министр остановился на законе об основах государственной политики переходного периода на Украине. "Если он будет принят, то тем самым Киев провозгласит выход из минского комплекса мер", - подчеркнул он. При этом добавил, что "французы и немцы на очень высоком уровне нас заверяли, что сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было".

Важным пунктом повестки дня встречи в формате "2+2" был вопрос о кризисе в отношениях между Россией и Евросоюзом. Глава МИД РФ отметил, что Москва предложила Парижу обсудить пути выхода из тупика, в котором они оказались, и напомнил идею Эмманюэля Макрона о формировании архитектуры безопасности Европы вместе с Россией, а не в противовес ей. "Главное, чтобы эти правильные слова трансформировались в практические дела", - резюмировал министр.

Он также рассказал о беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в кулуарах парижской конференции по Ливии. Разговор шел о том, как нормализовать ситуацию между Москвой и ЕС. По словам Сергея Лаврова, глава Евросовета подчеркивал свою заинтересованность в выведении наших отношений из глубокого тупика, в котором они оказались "в результате принятых Западом мер, после того, как в 2014 году, кто поддержал, а кто смирился с государственным переворотом, который осуществили ультрарадикалы на Украине". Он отметил, что "коллег из Брюсселя" сложно убедить в необходимости выстраивать отношения исключительно на принципах равноправия и баланса интересов. "Мы к такому взаимодействию готовы, подтвердили на встрече с французскими коллегами, и в моих контактах с Шарлем Мишелем", - подчеркнул глава российского МИД.

Не обошлось на парижском заседании Совета без такой горячей темы, как ситуация с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой. Французские министры назвали поведение белорусских властей "безответственным и неприемлемым".

Сергей Лавров со своей стороны упрекнул их в двойных стандартах. "Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией. Надо действовать в одном ключе, полностью уважая основополагающие принципы международного гуманитарного права," - подчеркнул министр. Однако он признал, что российской стороне вряд ли удалось убедить французов. "По крайней мере, у нас есть аргументы, с которыми они спорить не стали, - отметил он. - Лишь призвали нас помочь убедить Минск решить эту проблему. Но это зависит не только от Минска, здесь должен быть еще конструктивный подход со стороны Евросоюза". При этом Россия надеется, что в ЕС найдутся "здравые умы", которые осознают необходимость открытого и честного диалога с Белоруссией по острым вопросам.

Шойгу: РФ и Франции надо определить шаги по деэскалации обстановки в Европе

Мало кто здесь сомневался в том, что французские министры поднимут вопрос об обстановке в Мали. Париж крайне раздражен тем, что Москва якобы поощряет контакты между властями этой африканской страной и российской частной военной компанией. "Мы показали беспочвенность подобного рода утверждений, подчеркнули, что по линии межгосударственного сотрудничества оказываем военно-техническое содействие Мали и помогаем с организацией работы служб безопасности и малийской армии", - объяснил министр. Он также указал на то, что деятельность западных ЧВК имеет гораздо больший масштаб по сравнению с российскими, и добавил: "Во-первых, этот феномен родился далеко не в России, а на Западе, и мы перечислили примеры функционирования подобного рода частных военных компаний, которые произрастают из США, Великобритании и Франции, и которых великое множество, Масштабы этой работы наших западных коллег несопоставимы с тем, что делается частными военными фирмами, которые созданы российскими гражданами".

При этом глава МИД РФ отметил, что Россия предложила Франции объединять усилия по борьбе с терроризмом в Сахаро-Сахельском регионе. Ответа пока не последовало.

В ходе заседания Совета был также затронут ряд других актуальных проблем, как международных, так и региональных, в том числе ближневосточное урегулирование, Иран, обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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