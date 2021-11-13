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13.11.2021 19:07
Рубрика: Экономика

В Пенсионном фонде рассказали, какую пенсию выгоднее получать

Текст: Ольга Игнатова

В определенных случаях пенсионеры могут самостоятельно выбрать вид пенсии. Так, например, нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, имеют право перейти с пенсии по инвалидности или со страховой пенсии по старости на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Об этом напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: предоставлено пресс-службой РАНХиГС
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Но насколько такой переход оправдан и выгоден? Так, стоит помнить, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Например, в 2021 году фиксированная выплата к пенсии по старости составляет 6 044 рубля, в то время как выплата к пенсии по потере кормильца только половину от этой суммы 3 022 рубля.

Кроме того, при переходе на пенсию по случаю потери кормильца не будет специальных доплат. Речь идет о северном или сельском стаже. Не повысится и фиксированная выплата при достижении 80-летнего возраста.

В ПФР также обращают внимание, что работающие овдовевшие пенсионеры не имеют права на установление пенсии по случаю потери кормильца.

Ранее в Государственной Думе напомнили, как родственникам и правопреемникам получить накопительную пенсию по наследству. Человек, у которого формируются пенсионные накопления, может заранее определить их правопреемников и то, в каких долях они будут распределяться (это своего рода завещание). Для этого нужно подать заявление в ПФР и негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, где находится накопительная часть пенсии). Если человек с правопреемниками не определился, то в случае его смерти на пенсионные накопления имеют право претендовать родственники.

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