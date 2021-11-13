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13.11.2021 08:48
Рубрика: Экономика

В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками

Текст: Алексей Рыбин

В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками. По мнению аудитора Алексея Саватюгина, с его введением преступникам станет работать сложнее, сообщает РИА Новости.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Будет сложнее действовать недобросовестным участникам рынка и мошенникам, которые проводят незаконные операции с денежными средствами, например, пытаются уйти от налогов", - пояснил аудитор.

При этом, считает Саватюгин, полностью искоренить мошенничество не получится, поскольку мошенники "умные люди, они что-нибудь еще придумают".

С идеей введения цифрового рубля в прошлом году выступил Центробанк РФ. Испытание нового вида валюты планируется начать в 2022 году. По задумке, цифровой рубль будет в виде уникального кода, который хранится в специальном электронном кошельке.

По словам Алексея Саватюгина, нововведение потребует серьезных изменений технологий и законодательства.

Полноценный запуск цифрового рубля, который будет выпускать Банк России в виде третьей формы денег, должен состояться до 2030 года. Это следует из представленной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минфин

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