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13.11.2021 05:30
Рубрика: Общество

Врач рассказал, какой продукт выводит токсины и жир из организма

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему при похудении необходимо включить в рацион достаточное количество клетчатки, и как отруби помогают не только сбросить лишний вес, но и укрепить здоровье.

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"Клетчатка в большинстве случаев в неизменной форме доходит до самых нижних отделов кишечника, являясь частично пищей для полезных бактерий. Используя клетчатку, мы обеспечиваем себе ощущение сытости, что очень важно, если вы планируете сбросить лишний вес", - отметил Ковальков.

Кроме того, пищевые волокна частично блокируют всасывание жиров и нормализуют пищеварительные процессы (например, нерастворимая клетчатка способствует нормальному стулу), помогая вывести шлаки и токсины из организма. Еще клетчатка тормозит усвоение углеводов. Врач привел пример. Если человек съел шоколад, закусив его горстью отрубей, то усвоение углеводов из десерта снижается примерно на 20 процентов.

Важный момент: пищевые волокна помогают снизить плохой холестерин и увеличить хороший.

Фото: Depositphotos.com
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"Также клетчатка способна снизить уровень глюкозы в крови. Есть данные, что клетчатка может задерживать усвоение глюкозы. Так что такая пища является еще и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил доктор медицинских наук.

Норма клетчатки - 50 граммов в день. Но начинать нужно с горсти, иначе можно спровоцировать дискомфорт в кишечнике, день за днем стремясь к оптимальному показателю, подчеркнул диетолог.

"Сразу набрасываться на клетчатку не стоит", - отметил врач, порекомендовав обязательно включить в рацион отруби, если нет противопоказаний. Среди последних - дивертикулез кишечника. Кроме того, надо быть с такой едой осторожнее при гастрите, язве желудка. Если есть проблемы с ЖКТ, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее Алексей Ковальков предупредил, что популярную и эффективную кето-диету можно практиковать максимум месяц, в крайнем случае - полтора. Режим питания подходит для похудения перед праздниками. Но и в этом случае важно учитывать возможные противопоказания от врача.

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