Замминистра энергетики Украины пообещал закупать газ у Словакии

В случае дефицита газа в отопительный период Украина может закупать топливо в Словакии, заявил в эфире телеканала "1+1" заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

По его словам, на сегодняшний день в хранилищах находится достаточное количество природного газа. "Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", - отметил он.

Немчинов также утверждал, что "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок. При этом прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около тысячи долларов за тысячу кубометров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа.

К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда, передает РИА Новости.