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13.11.2021 09:39
Рубрика: В мире

Замминистра энергетики Украины пообещал закупать газ у Словакии

Текст: Александр Саможнев

В случае дефицита газа в отопительный период Украина может закупать топливо в Словакии, заявил в эфире телеканала "1+1" заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

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По его словам, на сегодняшний день в хранилищах находится достаточное количество природного газа. "Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", - отметил он.

Немчинов также утверждал, что "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок. При этом прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около тысячи долларов за тысячу кубометров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа.

К концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что на треть меньше прошлогодних показателей. При этом уже по состоянию на 9 ноября объемы уменьшились до 17,6 миллиарда, передает РИА Новости.

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